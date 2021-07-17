 

Арахамия гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью

17.07.2021, 16:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

При этом он не назвал фамилии министров, кто может покинуть свой пост.

“Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой”, – отметил Арахамия.

По его словам, отставка всего Кабмина – “большой кризис”, поскольку “одномоментно надо искать много кандидатов, потом давать им снова всем по шесть месяцев, а у нас нет столько времени”.

В пример “точечных изменений” глава фракции “Слуга народа” назвал увольнение Максима Степанова и назначение главой Минздрава Украины Виктора Ляшко.

О наличии вопросов “как минимум к троим” министрам Кабмина говорил также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, подал заявление об отставке. Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.

16 июля Рада проголосовала за назначение главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от “Слуги народа” Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. В тот же день его представил Зеленский.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Сообщения об отставке Малюськи и Тарана опроверг Арахамия. “Вы зашугали весь Кабмин!” – обратился Арахамия к журналистам 13 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

21.09 / Fox News – карантин стал приговором для многих американских стариков, страдающих деменцией

05.05 / Суперпремии для топ-менеджмента “Нафтогазу”. Нардеп назвал причины увольнения Коболева

17.12 / Блогеры высмеяли пикет депутата Рашкина против мер по борьбе с COVID

18.03 / Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

28.08 / Кива сам обещал расстреливать автобусы с сепаратистами – Казанский о нападении на “Патриотов – за жизнь”

30.03 / Беспилотные роботы-доставщики «Яндекса» появятся в США и других странах

07.07 / РЖД захотели дополнить БАМ и Транссиб третьей веткой к Тихому океану

02.05 / В Украине в богослужениях на Пасху приняли участие более 740 тыс. граждан

23.07 / Преемник внедорожника Great Wall Hover примет участие в автосалоне в Чэнду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика