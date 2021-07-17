Арахамия гарантировал минимум три-четыре кадровых решения в Кабмине осенью

При этом он не назвал фамилии министров, кто может покинуть свой пост.

“Я точно могу пообещать, что будет по меньшей мере три-четыре кадровых решения осенью, а какие – оставим это интригой”, – отметил Арахамия.

По его словам, отставка всего Кабмина – “большой кризис”, поскольку “одномоментно надо искать много кандидатов, потом давать им снова всем по шесть месяцев, а у нас нет столько времени”.

В пример “точечных изменений” глава фракции “Слуга народа” назвал увольнение Максима Степанова и назначение главой Минздрава Украины Виктора Ляшко.

О наличии вопросов “как минимум к троим” министрам Кабмина говорил также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Контекст:

13 июля Арсен Аваков, который возглавлял МВД с февраля 2014 года и входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля, подал заявление об отставке. Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук сообщила, что подать в отставку его попросил президент Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.

16 июля Рада проголосовала за назначение главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от “Слуги народа” Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины. В тот же день его представил Зеленский.

СМИ сообщали, что, кроме Авакова, в отставку могут уйти еще два или три министра, в частности – министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и, вероятно, министр культуры Александр Ткаченко.

Сообщения об отставке Малюськи и Тарана опроверг Арахамия. “Вы зашугали весь Кабмин!” – обратился Арахамия к журналистам 13 июля.

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