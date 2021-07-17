 

Беременная plus size модель Грэм показала округлившийся живот в эффектной фотосессии

17.07.2021, 16:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Пошевеливайся, малыш”, – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

“Намного проще похвастаться беременным телом. Никто никогда не стыдится красивого беременного тела… Так великолепно”, – прокомментировала cecilia_blueyes.

“Нам нужно больше контента о беременности”, – добавила simileenkosi.

“Поздравляю, спорю, что у тебя будет девочка”, – отметила adidasgirl801.

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.05 / Ольга и Наталья Сумские с родителями, Борисюк, Хостикоев. Опубликованы архивные свадебные фото Сумской

20.06 / Гинцбург: вакцинация беременных от COVID даст защиту и новорожденным

25.04 / Звезду «Дома-2» не пустили на Украину

17.03 / 51,5% украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос

24.03 / Британцев собираются штрафовать на 5 тыс. фунтов за поездки за границу без уважительной причины

28.04 / В Дели из-за пандемии COVID-19 строят погребальные костры в парках

09.10 / CNN – Трамп назвал своё заражение коронавирусом «Божьим благословением»

06.01 / Во время штурма здания Конгресса США по людям стреляли – СМИ

13.07 / Путин направил президенту Ирака соболезнования в связи с пожаром в больнице

29.01 / Обозреватель – Филипп Киркоров на Евровидении выступит от Молдавии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика