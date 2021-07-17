 

Погибший вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлениекс спас жизнь хоккеисту Мерзликину и его беременной жене – NHL

17.07.2021, 16:56, Новости дня
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Мерзликин сообщил, что стоял  в шести-девяти метрах позади Кивлениекса и обнимал беременную жену Александру. В этот момент в грудь Кивлениекса попала ракета от фейерверка.

“Он спас моего (еще не родившегося) сына, спас мою жену и меня. Он спас множество жизней. Если бы это был не я, моя супруга или сын, то были бы 50 других человек. Он умер героем. И это говорю не я, так сказал врач. Если бы он просто сидел, то с ним бы ничего не случилось. Я просто хотел, чтобы вы знали, что он был героем. Он спас множество жизней”, – заявил Мерзликин.

Мерзликин пообещал дать своему сыну второе имя Матисс, он должен родиться в сентябре, отметили в NHL.

Контекст:

Кивлениекс погиб вечером 4 июля на вечеринке в доме бывшего вратаря клуба Red Wings Мэнни Легаса в американском городе Нови (штат Мичиган). Спортсмену было 24 года. 

Кивлениекс подписал контракт с Columbus Blue Jackets в мае 2017 года. За свою карьеру в этом клубе хоккеист провел восемь матчей в НХЛ и четыре – в составе сборной Литвы, отметило Associated Press. Латвию он представлял на нескольких международных турнирах, включая чемпионат мира по хоккею с шайбой 2021 этой весной, уточнили в НХЛ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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