Ученые назвали новую причину таяния ледников в Арктике

Учёные из РФ назвали новую возможную причину стремительного таяния ледников в Арктике. Во всём виновата неправильная конвекция тепла в океанических течениях.

Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ им. Ломоносова Владимир Иванов рассказал, что российские исследователи внимательно изучили сокращение объёма льда в бассейне Нансена Северного Ледовитого океана за последние 20 лет. Это позволило получить данные не только о самом таянии ледников, но также о внешних факторах, которые могли повлиять на этот процесс. Оказалось, что вертикальный конвективный поток тепла из глубин океана играет одну из важнейших ролей в этом процессе. Особенно заметны изменения именно в зимний период времени, когда новый покров льда должен образовываться у поверхности океана. Из-за того, что вверх поднимаются более тёплые воды, ледяной покров не успевает должным образом восполнить утраченный за летний период объём. Это запускает целую цепную реакцию, так как из-за недостатка льда вода прогревается больше, следовательно, зимой процесс образования новых массивов сокращается, что не даёт в летний период как следует препятствовать новому нагреву.

В завершении эксперты привели данные о таяние ледников в Арктике. Ежегодно этот процесс в Баренцевом море составляет 2-4%. Такие объёмы уже сейчас представляют угрозу для всего климата на планете, а также для микроорганизмов, проживающих во льдах. Биологи не исключают, что в будущем возможно их полное вымирание.

Источник: nauka.tass.ru