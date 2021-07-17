Ученые предупредили о риске чрезмерного потребления кофеина

Учёные из Университета Южной Австралии предупредили любителей кофеина о риске чрезмерного употребления напитка в течение дня. Из-за этого пристрастия может развиться остеопороз.

Исследователи изучили, как именно влияет кофеин на работу почек. Оказалось, что при употреблении более 800 мг в течение шести часов, полезный кальций начинает постепенно «вымываться» из организма. Это неизменно повышает риск развития остеопороза и других заболеваний, связанных с недостатком этого вещества в теле человека. Именно поэтому специалисты рекомендовали всем любителям горячего напитка пересмотреть употребляемое количество кофе и заменить его более безопасными аналогами без кофеина.

Остеопорозу в подавляющем большинстве подвержены женщины. Заболевание делает кости менее плотными, что приводит к повышенному риску переломов даже при незначительном воздействии. Это происходит из-за недостатка кальция в них, так как со временем организм не может полностью восстанавливать естественную потерю вещества.

Источник: glas.ru