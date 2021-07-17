N-TV – режим военной катастрофы — спасаться от наводнения немцам помогают сотни солдат бундесвера

Бундесвер направил в пострадавшие от наводнения районы Германии около 900 военнослужащих в помощь спасателям и местным жителям, пишет немецкий телеканал N-TV. Армия подключилась к работам по эвакуации населения и устранению последствий непогоды на фоне решения министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр о вводе режима военной катастрофы.



Reuters

После опустошительных гроз и непогоды положение на западе Германии остаётся драматичным, пишет немецкий телеканал N-TV. Бундесвер направил в пострадавшие области около 900 военных, задействованы танки и вертолёты.

В связи с вызвавшей серьёзные наводнения непогодой на западе страны Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы. Аннегрет Крамп-Карренбауэр приняла соответствующее решение. «Это означает, что принимающие решение инстанции перемещаются далеко вперёд, в точности туда, где они необходимы, — отметил официальный представитель ведомства. — В качестве примера: теперь командир части может решать на месте, подготовить ли бронированные ремонтно-эвакуационные машины, или военные грузовики, или генераторы электрического тока, когда они будут доступны».

В такой ситуации очень важно допустить некоторую децентрализацию, потому что это имеет решающее значение для успеха принимаемых мер, подчеркнул представляющий Министерство обороны офицер. По данным ведомства, около 900 военнослужащих сейчас участвуют в спасательных операциях, и их число растёт. Кадры из пострадавших от катастрофы регионов обескураживают.

«Бундесвер, разумеется, выступает на стороне других помощников, службы технической помощи, пожарной службы, полиции и других», — заявил официальный представитель Министерства обороны Германии. Сейчас речь идёт о том, чтобы обеспечить по всей стране необходимые материалы для помощи на местах. По всей Германии мобилизуются все силы, чтобы предоставить необходимую крупногабаритную технику.

В Северном Рейне — Вестфалии и Рейнланд-Пфальце спасателям сейчас оказывают поддержку около 900 солдат бундесвера. Спасение человеческих жизней для всех в приоритете. Бундесвер также предоставляет спасателям дополнительные рабочие руки и материалы, сообщили на базе вооружённых сил в Бонне. В спасательных операциях участвуют вертолёты, танковые бульдозеры, санитарные машины, лодки, войсковой транспорт и даже один паром.

По данным местного командования в Дюссельдорфе, в одном только Северном Рейне — Вестфалии задействовано 645 военнослужащих бундесвера. В Штольберге под Ахеном немецкая армия помогает с применением двух танковых бульдозеров и спасательного вертолёта. Семь транспортных средств поддерживают эвакуацию городских районов Рейнбаха и обеспечивают для людей убежище в регионе. Танки также помогают в очистке улиц в Хагене.

В Ойскирхене бундесвер переоборудовал спортзал во временное убежище. В Мехернихе армия предоставила раскладушки и одеяла. Леверкузену военные помогают наполнять мешки с песком. Официальный представитель командования Северного Рейна — Вестфалии Штефан Хейдт рассчитывает на то, что бундесвер также займётся ситуацией в Эрфштадте.

В районе Битбурга жителям помогают санитарные силы армии. В особенно сильно пострадавшем от наводнений округе Арвайлер людей забирают с крыш вертолёты. Применяются также транспортные средства, способные преодолевать глубоководные водоёмы.

«Бундесвер на стороне немцев, когда они в нас нуждаются», — пояснил инспектор объединённых сил обеспечения бундесвера генерал-лейтенант Мартин Шеллайс. Бундесвер будет помогать людям, «пока это необходимо», заключает телеканал N-TV.