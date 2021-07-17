CBS News – на фоне призывов к ответным действиям против России Белый дом запускает рабочую группу по борьбе с кибервымогательством

После недавней серии кибератак, целью которых было получение выкупа от пострадавших компаний, администрация президента США Джо Байдена сформировала межведомственную правительственную рабочую группу для борьбы с кибервымогательством, пишет CBS News. Как отмечается в статье, Белый дом пошёл на этот шаг на фоне призывов к применению ответных мер в отношении России.



Reuters

После серии громких кибератак с использованием программ-вымогателей администрация Байдена сформировала межведомственную правительственную рабочую группу, целью которой будет пресечение злонамеренной, спонсируемой государством киберактивности и укрепление национальной системы кибербезопасности, пишет CBS News. Власти США идут на этот шаг на фоне призывов к ответным действиям в отношении России.

Как поясняет издание, на президента Джо Байдена оказывали давление как американские законодатели, так и крупные бизнесмены. Теперь Белый дом рассматривает возможность применения более жёстких мер в ответ на, как выражаются официальные лица США, неспособность президента РФ Владимира Путина обуздать кибервымогателей.

После недавних кибератак, которые привели к длившемуся несколько дней дефициту топлива на Восточном побережье США, к приостановке работы одного из крупнейших поставщиков говядины в Америке и к подрыву деятельности тысяч компаний, стали звучать призывы предпринять более жёсткие шаги в этой сфере.

«Мы ищем длительного воздействия на программы-вымогатели, от которых страдают компании и правительства по всему миру», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Правительственные агентства во главе с Министерством юстиции США будут работать над тем, чтобы покончить с практикой выплат выкупа через анонимные криптовалютные платформы.

«Использование виртуальной валюты для отмывания доходов, полученных с помощью программ-вымогателей, несомненно, способствует кибервымогательству, — заявил журналистам неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена. — Международное регулирование работы виртуальных валют не отвечает существующим требованиям, и это ключевой фактор, обуславливающий то, как киберпреступникам удаётся отмывать свои средства, заниматься кибервымогательством и развивать изощрённую киберпреступную деятельность как рабочую бизнес-модель».

Но эксперты говорят, что прекращение незаконных транзакций с виртуальными деньгами и более масштабная борьба с программами-вымогателями потребует интенсивного международного сотрудничества.

На последнем саммите G7 в Великобритании главы государств подробно рассмотрели вопрос о программах-вымогателях. Они призвали все страны «срочно выявлять и ликвидировать преступные сети кибервымогателей, действующих в пределах их границ». Но многие европейские союзники Америки продолжают полагаться на поставки российских энергоносителей, что может ослабить призывы к более жёстким ответным мерам, говорится в статье.



Госдепартамент США планирует ввести в действие программу «Вознаграждение за правосудие». В рамках этой программы людям будут выплачивать до $10 миллионов наличными в обмен на информацию, которая поможет арестовать «кибервымогателей, имеющих связи с каким-либо государством».



Как напоминает издание, всего через несколько дней после того, как президент США и американские законодатели призвали Россию применить меры в отношении кибервымогателей, действующих против американцев, банда киберпреступников REvil, осуществившая в этом месяце атаку на американскую ИТ-компанию Kaseya, исчезла из даркнета, пишет CBS News.