 

Sky News – «к удаче» — на сельскохозяйственной выставке принц Чарльз случайно наступил в навоз

17.07.2021, 16:50, Новости дня
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Осматривая коров и быков южнодевонской породы на большой сельскохозяйственной выставке в Северном Йоркшире, принц Чарльз случайно наступил в навоз, передаёт Sky News. Одна из судий поспешила подбодрить наследника престола и сообщила ему, что это «к удаче».


Reuters

Принц Уэльский Чарльз вместе со своей супругой Камиллой посетили большую сельскохозяйственную выставку Great Yorkshire Show в курортном городке Харрогит в Северном Йоркшире. Осматривая выдающихся представителей южнодевонской породы крупного рогатого скота, наследник британского престола случайно наступил в коровий навоз, пишет Sky News. 

 

Одна из судий выставки Энн Талли поспешила подбодрить принца: «Я сказала ему, что у нас говорят, что это к удаче». 

 

Также, как отмечает канал, на мероприятии Чарльз встретился с чемпионом — 1550-килограммовым быком герефордской породы Moralee One Rebel Kicks — и пообщался с его владельцами Томом и Ди Харрисонами из Нортамберленда. Мистер Харрисон так описал встречу с принцем: «Я мог бы час с ним проговорить. Он очень хорошо разбирается — я был бы не прочь угостить его пивом». 

 

Sky News добавляет, что за несколько дней до выставки в радиоинтервью Чарльз назвал свои любимые песни, одной из которых оказалась Givin’ Up, Givin’ In соул-группы Three Degrees. По словам принца, когда-то слушая эту композицию, которую музыканты исполнили на его 30-летие в 70-е, он не мог удержаться и не пуститься в пляс. Также наследник признался, что любит такие песни, как  La Vie En Rose Эдит Пиаф, Upside Down Дайаны Росс и They Can’t Take That Away From Me Фреда Астера и Джинджер Роджерс.



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