“У нас не остается вариантов”: советник Зеленского предупредил о развороте Украины на Восток из-за Байдена

Власти Незалежной преисполнены надежд от предстоящей беседы президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Однако в то же время в Киеве опасаются, что её исход вполне может быть неблагоприятным.

Советник руководителя офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинская сторона рассматривают три возможных сценария развития событий. Первый вариант – самый оптимистичный: он предполагает, что Байден и Зеленский придут к соглашению по всем проблемам и Украина получит всё, чего так долго просила – финансовую и военную помощь. Согласно второму сценарию, главы американского и украинского государств достигнут договорённостей лишь по некоторым вопросом. В таком случае значение будет иметь лишь то, по каким именно пунктам договорятся лидеры.

Наихудшим для Киева является третий сценарий, в котором Владимир Зеленский и Джо Байден не придут к консенсусу ни по одному из самых важных для украинской стороны вопросов. Арестович заявил, что в таком случае Украина будет переориентироваться на другие государства, а именно – совершит “разворот на Восток”.

Алексей Арестович пояснил, что Украина попросту будет вынуждена начать более активный диалог с Китаем и странами Ближнего Востока, чтобы те “спасли” Незалежную от России. При этом советник Зеленского выразил уверенность, что Китай уже готов выделить для Киева средства и гарантировать ему безопасность.