 

Обвиняемого в убийстве вдовы самарского банкира нашли мертвым в больнице

17.07.2021, 16:40, Новости дня
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Тренер по кикбоксингу Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы заместителя директора Самарского филиала Россельхозбанка Екатерины Пузиковой, был найден мертвым в больнице ФСИН.

«Подтвержден факт обнаружения тела без признаков жизни, в данный момент на месте работают сотрудники следственного управления», – передает ТАСС со ссылкой на региональный СУ СКР.

Пузикову обвиняли в отравлении собственного мужа в 2012 году, суд первой инстанции признал ее вину, но апелляционный суд полностью ее оправдал. В начале июля друг Пузиковой Алексей Рясков записал видеообращение, в котором рассказал о даче взятки одному из членов суда для вынесения оправдательного приговора по данному делу. На следующий день Пузикова была обнаружена мертвой, а Ряскова задержали по подозрению в убийстве.

Ранее сообщалось о задержании Ряскова, свою вину он признал. По факту убийства Пузиковой возбуждено уголовное дело. Уточнялось, что Рясков проживал вместе с ней.

В марте 2012 года трое молодых людей, в том числе замдиректора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, были госпитализированы с признаками отравления, а 20 марта Пузиков скончался в больнице. Следствие полагало, что его супруга Екатерина, решив убить мужа «в связи с возникшим чувством ревности из мести за совершенные супружеские измены», подмешала в пищу отравляющее вещество. Екатерина Пузикова дважды признавалась виновной в убийстве судом первой инстанции, однако оба раза приговоры были отменены.

Из материалов Самарского областного суда следует, что Пузикова была оправдана апелляционной инстанцией 31 октября 2017 года «в связи с ее непричастностью к совершению преступления».

Алексей Рясков заявлял, что вместе с родителями своей возлюбленной в 2017 году заплатил 15 млн рублей за ее оправдательный приговор по делу об отравлении в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова.



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