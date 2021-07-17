Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации.

«Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», – говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте правительства.

Также ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы до 20 июля.

Ранее Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID.