 

Мишустин поручил Минтруду разъяснить работодателям порядок проведения вакцинации

17.07.2021, 16:40, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Роспотребнадзору направить разъяснения по организации вакцинации.

«Направить разъяснения работодателям по организации вакцинации в организованных рабочих коллективах и порядку учета процента вакцинированных», – говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте правительства.

Также ведомства должны будут доложить правительству о результатах работы до 20 июля.

Ранее Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID.



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