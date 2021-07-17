 

ФАС изучит пасьянс «Косынка» на предмет возникновения нерешаемых раскладов

17.07.2021, 16:31, Разное
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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Microsoft по факту генерации нерешаемых раскладов в игре «Пасьянс косынка» на Windows XP в период с 2005 по 2011 годы. По мнению регулятора, производитель ПО специально вставил в игру нерешаемые пасьянсы, чтобы подорвать дух офисных работников в России.

В ведомство поступило более 5000 жалоб от сотрудников государственных и бюджетных учреждений, менеджеров среднего звена и других руководителей, в которых утверждалось, что идущий в комплекте с операционной системой «Windows XP» пасьянс иногда не мог быть решён. Работники тратили десятки часов, пытаясь найти несуществующее решение данной проблемы, в связи с чем замедлялся документооборот и страдали их собственные квартальные показатели. Офисные работники винят в случившемся руководство компании и требуют возместить нанесённый материальный и моральный ущерб.

«Холодным утром 2 октября 2007 года я, как обычно, пришла на работу и открыла свой любимый пасьянс. Обычно я складываю его за пару минут и приступаю к делам, но в этот раз, что бы я ни делала, комбинация не складывалась. На помощь ко мне пришла наша главный бухгалтер, и мы весь день не могли её решить. В итоге весь наш завод не получил зарплату, и нас уволили. Мы требуем, чтобы Microsoft компенсировала нам ущерб, который мы понесли от их зловредной программы», – рассказала жительница Москвы Любовь П.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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