Ученые напомнили о прогнозе 1972 года: крах цивилизации в ближайшие 20 лет

Недавно группа ученых напомнила об уже подзабытом прогнозе, сделанном представителями Массачусетского технологического института еще в 1972 году. Тогда была создана четкая статистическая модель, которая показывала, что около 2040 года человеческая цивилизация потерпит крах.

Почти полстолетия назад ученые видели проблему в неуклонном росте индустриального производства и нарастающей нехватке исчерпаемых источником сырья и энергии. По их прогнозу, к 2040 году ресурсы должны закончиться, а мировая промышленность – остановиться.

Сегодня потомки этих исследователей подтверждают реалистичность представленного в начале семидесятых сценария. Единственное спасение – это переход на возобновляемые ресурсы. Как бы там ни было, а Европа уже готовится полностью отказаться от углеводородного топлива.