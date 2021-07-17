 

Ученые напомнили о прогнозе 1972 года: крах цивилизации в ближайшие 20 лет

17.07.2021, 16:02, Новости дня
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Недавно группа ученых напомнила об уже подзабытом прогнозе, сделанном представителями Массачусетского технологического института еще в 1972 году. Тогда была создана четкая статистическая модель, которая показывала, что около 2040 года человеческая цивилизация потерпит крах.

Почти полстолетия назад ученые видели проблему в неуклонном росте индустриального производства и нарастающей нехватке исчерпаемых источником сырья и энергии. По их прогнозу, к 2040 году ресурсы должны закончиться, а мировая промышленность – остановиться.

Сегодня потомки этих исследователей подтверждают реалистичность представленного в начале семидесятых сценария. Единственное спасение – это переход на возобновляемые ресурсы. Как бы там ни было, а Европа уже готовится полностью отказаться от углеводородного топлива.



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