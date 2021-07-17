 

Политолог Марков уверен, что украинцы поддержат Путина и воссоединение с Россией

17.07.2021, 16:00, Разное
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Политолог Сергей Марков прокомментировал реакцию украинских властей на опубликованную накануне статью Владимира Путина. Эксперт уверен, что большинство украинцев поддержат инициативу президента РФ и вероятное воссоединение двух народов.
Накануне президент РФ Владимир Путин обнародовал статью с анализом отношений РФ и Украины в историческом ракурсе. Публикация вызвала огромный ажиотаж как в самой РФ, так и далеко за ее пределами. Особый интерес к работе проявили на Украине, местные власти принялись наперебой критиковать изложенные в ней факты. Российский политолог Сергей Марков прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг исследования «Об историческом единстве русских и украинцев».

Эксперт убежден, что официальный Киев не только разозлен публикацией. Те нападки, которым подверглась статья, говорят о страхе власть имущих. Об этом Сергей Марков рассказал в ходе проведения конференции, темой которой стало исследование, проведенное Владимиром Путиным. Собравшиеся в медиацентре «Патриот» политэксперты согласились, что президент Украины и его команда восприняли статью лидера Российской Федерации, словно территориальную претензию.

Однако главным страхом киевской власти является то, что простой народ, как уверен Марков, не только не осуждает позицию Путина, но и полностью согласен с ней. Более того, украинцы не будут против гипотетического воссоединения с Россией, понимание этого и приводит политиков в бешенство. Стоит отметить, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее объяснил, что целью публикации статьи не были какие-либо сомнения в целостности украинского государства.

Источник: inforeactor.ru



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