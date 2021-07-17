 

Диетологи призвали россиян отказаться от шашлыков в пандемию

17.07.2021, 16:00, Разное
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Диетологи призвали россиян в период пандемии отказаться от частого употребления в пищу шашлыков и и наваристых бульонов. Мясо, приготовленное на природе, является очень тяжелым продуктом. В то же время за завтраком можно съесть небольшой кусочек сала.
Диетолог Вера Ревякина отметила, что на защите организма от различных инфекций сказывается употребление наваристых бульонов. Их есть нельзя, поскольку разражается слизистая оболочка. Все это чревато воспалительными процессами, на фоне данных условий увеличивается уязвимость организма перед вирусами. Кроме того, в период пандемии лучше воздержаться от острых и соленых блюд.

Врач Марина Макиша считает, что необходимо отказаться от мучного и сладкого. Именно эти продукты способствуют внутреннему воспалению. С точки зрения влияния на уровень глюкозы в крови, считаются одинаковыми сахар и белая мука.

Врач напомнила, что COVID-19 очень тяжело переносят люди с сахарным диабетом. Наличие избыточного веса усугубляет протекание инфекции, поэтому необходимо пытаться снизить массу тела путем здорового питания и физической активности.



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