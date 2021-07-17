Ученые назвали опасные последствия недосыпа

Ученые рассказали, какие опасные последствия могут наступить в результате недосыпа. Они заявили, что человек должен спать минимум семь часов в сутки. Однако данное правило соблюдается далеко не всеми.

Результаты нового исследования показали, что для изменений на различных уровнях достаточно только одной бессонной ночи. Специалисты проанализировали, как самочувствие человека влияет на сон, продолжительность которого составляла менее шести часов. Они хотели отследить, накапливался ли отрицательный эффект, если соответствующий режим соблюдался в течение нескольких дней.

Всего в исследовании приняли участие две тысячи человек. Результаты опроса показали, что к ухудшению самочувствия приводит одна бессонная ночь. В частности, снижаются, как умственные, так и физические способности. Если нарушение режима продолжается на постоянной основе, негативные эффекты усугубляются.

После шести дней недосыпа подряд участники научной работы чувствовали себя хуже всего. Это объясняется тем, что не удавалось полностью восстановить силы. К тому же важную роль играло накопление стресса. Физическо это состояние проявляется болью в теле, расстройствами органов ЖКТ, респираторной симптоматикой. В отдельных случаях недосып может приводить к инсульту и раку.

Источник: profile.ru