Guardian – беременный мужчина и бесполый монарх — набор эмодзи получит политкорректное дополнение

«Консорциум Юникода» предложил новые символы, которые могут появиться на электронных устройствах в следующем году. Эти эмодзи, призванные поддержать политику разнообразия, включают беременного мужчину, межрасовое рукопожатие и гендерно-нейтрального «человека в короне», пишет The Guardian.



Twitter / Emojipedia

Беременный мужчина станет одним из эмодзи, которые появятся на электронных устройствах в следующем году. Об этом сообщила организация «Консорциум Юникода», которая принимает решение об использовании значков, пишет The Guardian.

По словам издания, предлагаемые варианты новых картинок были созданы порталом Emojipedia в честь Всемирного дня эмодзи, который отмечается в эту субботу. Они соответствуют стремлению консорциума сделать мужские, женские и гендерно-нейтральные версии всех доступных смайликов, а также предоставить выбор их цвета кожи.

Среди прочего в новом наборе смайликов будут представлены «трансгендерная и небинарная беременности». Кроме того, к существующим изображениям «принц» и «принцесса» присоединится бесполый «человек в короне», отмечает The Guardian.

Ранее на электронных устройствах стало доступно аналогичное обновление — эмодзи «бородатый человек», которое позволяло пользователям выбирать между мужчиной и женщиной с бородой. «Благодаря дополнениям почти все смайлики смогут иметь по умолчанию гендерно-нейтральный вариант, предоставляя выбирать пол там, где это уместно», — рассуждает представитель Emojipedia Джереми Бёрдж.

Тем не менее некоторые смайлики остаются без гендерно-нейтрального варианта. Например, споры вызывают танцор диско, который изображён мужчиной, и танцор фламенко, представленный женщиной. Обсуждаемые варианты включают создание одинаково одетых версий каждого из них для других полов.

Кроме того, список «Консорциум Юникода» содержит межрасовое рукопожатие и набор лиц с различными выражениями. В нём также есть 20 новых значков, в том числе детская горка, костыль, рентгеновский снимок и разряженная батарея.

Черновые варианты смайликов открыты для обсуждения до их одобрения концерном, которое обычно происходит в сентябре. После этого производители устройств сами решают, когда сделать эмодзи доступными для пользователей, заключает The Guardian.