NBC – штамм «дельта» вынуждает Лос-Анджелес вернуть обязательное ношение масок в помещениях

В ближайшее воскресенье власти Лос-Анджелеса вновь вводят требование носить маски в помещениях. Мера, вызванная новым всплеском заражений COVID-19 в США, будет распространяться даже на привитых жителей страны, пишет NBC News.

Сегодня вечером крупнейший округ страны Лос-Анджелес делает шаг назад. С воскресенья в нём начинает действовать требование носить маски в помещениях — даже для вакцинированных, что затрагивает десять миллионов местных жителей и идёт вразрез с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Это очевидный сигнал о растущем беспокойстве относительно очень заразного варианта «дельта».

Между тем примерно 48 миллионам детей младше 12 лет и их родителям, которые надеялись привить их этой осенью, придётся ждать ещё дольше. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов будет изучать дополнительные показатели о безопасности, собранные за последние несколько месяцев. Это означает, что вакцина для детей, вероятно, не будет доступна до начала следующего года.

КАВИТА ПАТЕЛЬ, врач и эксперт MSNBC по медицинским вопросам: Наступают напряжённые времена для родителей, учителей и самих детей. Все школы должны иметь очень надёжные планы действия в чрезвычайной ситуации. Одной из мер может стать возвращение к дистанционному обучению. Что мы будем делать, чтобы обезопасить детей и сотрудников?

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, корреспондент MSNBC: Хотя COVID заразились более 4 миллионов детей, менее 2 процентов были госпитализированы, и только небольшая их часть умерла.

Но теперь наша страна готовится к цунами новых инфекций. Эксперты опасаются, что новый поток случаев заболевания COVID только начинает охватывать страну.

МУЖЧИНА: Мы превзошли прошлогодний пик.

Вспышки ожидаются в существующих в стране скоплениях невакцинированных, 98 миллионов американцев всё ещё не сделали прививку. В 40 штатах наблюдается рост заражений. Сегодня из-за позитивного теста на COVID на стадионе (бейсбольной команды. — ИноТВ) «Янки» пришлось отложить игру против «Ред сокс».

Вариант «дельта» — серьёзная угроза.

РИЧАРД БЕССЕР, бывший и. о. директора CDC: Он (вирус. — ИноТВ) найдёт эти скопления невакцинированных во всех сообществах и нанесёт огромный урон.

Сегодня этот урон уже наносится. И для невакцинированных, включая самых маленьких американцев, худшее, возможно, всё ещё впереди.

Мигель Альмагер, NBC News.

Дата выхода в эфир 16 июля 2021 года.