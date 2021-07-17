 

Собянин обсудил развитие Москвы с кандидатами в Думу от “ЕР”

17.07.2021, 15:54, Разное
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По словам Собянина, власти города приняли решение о комплексной модернизации первичного звена здравоохранения. На базе построенных в 1960-70-х годах прошлого века корпусов будут созданы суперсовременные поликлиники по новым стандартам. Модернизация ждет и старые школы.

В развитии города важен системный подход, подчеркнул градоначальник. “Мы попытались изложить в системном виде, как в каждой отрасли происходят изменения и какие, не просто количество чего-то построенного, а как вообще система развивается, к каким результатам она приходит”, – сказал он.

Кандидаты от “Единой России” выдвинули инициативы по повышению доступности инфраструктуры для жителей построенных по реновации домов, созданию новых мест отдыха, развитию транспортной и медицинской инфраструктуры.

Говорили и о поддержке детей. С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть, подчеркнул вице-спикер ГД Петр Толстой.

“У москвичей есть вещи решаемые, а есть просто пожелания, и по всем по ним мы обязательно будем давать обратную связь для того, чтобы наши избиратели понимали, что именно будет сделано в ближайшие пять лет, что мы вместе с ними сможем изменить в повседневной жизни”, – цитирует парламентария АГН “Москва”.

Главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко затронула тему реабилитации пациентов после COVID-19. Она предложила использовать для этого телемедицинские технологии.

На встрече с кандидатами в Госдуму 17 июля Сергей Собянин дал старт избирательной кампании “Единой России”. Партия способна менять Москву и решать проблемы, сказал градоначальник.



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