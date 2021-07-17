 

Форум “Россия – страна возможностей” пройдет в сентябре на фестивале “Таврида-АРТ”

17.07.2021, 15:54, Разное
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На форуме “Территория смыслов” Сергей Кириенко встретился с победителями и призерами проектов, олимпиад и конкурсов президентской платформы “Россия – страна возможностей”. Пользуясь случаем, участница “ТопБЛОГа” из Санкт-Петербурга Елизавета Абрамова поинтересовалась, когда участники проектов платформы смогут встретиться все вместе и обменяться идеями.

Кириенко сообщил, что 8-12 сентября 2021 годана фестивале “Таврида-АРТ” состоится масштабный форум “Россия – страна возможностей”. Это мероприятие должно было пройти 25-27 июня, но из-за сложной эпидемиологической ситуации произошли изменения.

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что активисты проведут четыре дня в бухте Капсель. По его словам, на форуме “Россия – страна возможностей” можно будет заняться творчеством, ведь “Таврида-АРТ” является подходящей для этого площадкой.

В форуме президентской платформы пройдут активности различных проектов, награждение победителей и лауреатов конкурсов и олимпиад, развлекательная программа, образовательные, спортивные и культурные активности. Для всех желающих будет организована онлайн-трансляция форума.

Кириенко также рассказал, что на мероприятии будут соблюдаться правила санитарной безопасности. “Наличие прививки или антител с учетом того, что человек переболел – это гарантия безопасности для всех участников”, – считает он.



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