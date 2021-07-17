Прокуратура заявила о незаконном нахождении на базе отдыха напавшего на ребенка льва

Лев, который напал на ребенка на базе отдыха в Успенском районе, а также другие дикие животные, находился там незаконно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«Животное находится на базе незаконно. Ситуация находится на контроле прокуратуры Краснодарского края», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что в данный момент решается вопрос об изъятии с базы льва и других диких животных.

Ранее в субботу в Успенском районе Краснодарского края львица напала на 13-летнего ребенка во время попытки сфотографировать зверя, подростка отправили в больницу с рваными ранами предплечья.