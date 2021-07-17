 

Суд отправил под домашний арест сбившую детей на переходе в Москве девушку

17.07.2021, 15:48, Новости дня
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Никулинский суд Москвы отправил на два месяца под домашний арест Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе трех детей, один из которых позже скончался, сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

«Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», – приводит РИА «Новости» слова Лазарева.

Башкирова останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.

Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля, водитель иномарки сбила троих детей (девяти месяцев, четырех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе Москвы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении.



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