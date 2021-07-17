“Квартал 95” переходит на украинский язык, но есть исключения

“ООО “Квартал 95” в своей деятельности всегда соблюдает все требования действующего законодательства Украины. 16 июля вступают в силу новые нормы Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. С сегодняшнего дня, 16 июля, сопровождение (конферанс) всех концертов “Вечернего квартала” осуществляется на государственном языке”, – заявила пресс-служба.

Однако в отдельных случаях артисты смогут использовать в своих номерах и другие языки, в том числе и русский.

“Другие языки во время проведения концертов будут использоваться как исключение для песен и фонограмм, а также в случаях, когда это оправдано творческим замыслом, разрешается в соответствии с частью второй статьи 23 Закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, – добавили представители “Квартала 95”.

Контекст:

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Студия “Квартал 95” – украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Основана в 2003 году на базе команды КВН “95-й квартал”. Она выпускает такие шоу как “Вечерний квартал”, “Рассмеши комика”, “Лига смеха” и другие. Одним из главных комиков “Вечернего квартала” был Владимир Зеленский, который перестал сниматься в проектах студии после избрания президентом Украины.

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