 

Несовершеннолетний выехал на встречную. В ДТП во Львовской области погибло два человека

17.07.2021, 15:10, Новости дня
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Житель Львовской области 2003 года рождения (несовершеннолетний) на авто ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАН. 

“В результате ДТП двое пассажиров ВАЗ-2105 – жительница села Куровичи 2004 года рождения (несовершеннолетний ребенок) и лицо, место жительства которого неизвестно, 2000 года рождения, погибли на месте происшествия.

Водителя ВАЗ-2105 госпитализировали.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/4111727895531366


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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