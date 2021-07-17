Несовершеннолетний выехал на встречную. В ДТП во Львовской области погибло два человека
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Житель Львовской области 2003 года рождения (несовершеннолетний) на авто ВАЗ-2105 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАН.
“В результате ДТП двое пассажиров ВАЗ-2105 – жительница села Куровичи 2004 года рождения (несовершеннолетний ребенок) и лицо, место жительства которого неизвестно, 2000 года рождения, погибли на месте происшествия.
Водителя ВАЗ-2105 госпитализировали.
https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/4111727895531366
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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