 

Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании

17.07.2021, 15:10, Новости дня
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16 июля Мишина в своем Instagram написала большой пост о расставании и отметила, что о последнем годе ее жизни “можно снять драму”. Имя Эллерта она не упоминала.

Спустя пару часов после этой публикации Эллерт запостил скриншот из Википедии с истолкованием слова “драма”.

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Публикация от Эллерт Александр (@ellert_a)

Подписчики Эллерта в комментариях строят догадки, что же могло случиться, и надеются, что пара все же не разошлась.

“Как бы ни было, мы все надеемся что вы помиритесь и всё наладится. Ваша встреча не случайна”, – комментирует muffinsmood.

“Что это такое? Какой-то прикол?” – спрашивает ksusha_palii.

“Я конечно надеюсь, что вас нет сейчас как пары, которая встречается. А мы вас встретим как мужа и жену”, – написала anastasia_9647.

Контекст:

Мишина была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

Александр Эллерт родился 18 ноября 1986 года в Харцызске. Помимо работы в студии “Квартал 95”, он участник “Лиги смеха” из команды “Луганская сборная”.

Еще 6 и 7 июля как Мишина, так и Эллерт публиковали совместные фото и никаким образом не намекали на расставание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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