Представлена технология превращения метана в метанол при комнатной температуре

Американские ученые совместно со своими бельгийскими коллегами разработали высокоэффективную технологию превращения метана в метанол. Главное ее преимущество состоит в том, что химическая реакция происходит при комнатной температуре, а значит, она не требует больших энергетических затрат.

По мнению экспертов, новая технология открывает еще одну возможность создавать и использовать экологически чистое топливо, сжигание которого не приводит к выбросам вредных для организма человека веществ (они присутствуют в дыме от нефтепродуктов, например).

Метан – очень распространенный в природе газ, образующийся во время гниения, а также имеющийся в недрах. До сих пор проблемой был сбор этого газа, хранение и транспортировка. Но с превращением газа в метанол она решается.