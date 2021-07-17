Представлена технология превращения метана в метанол при комнатной температуре

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17.07.2021, 15:08, Новости дня
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Американские ученые совместно со своими бельгийскими коллегами разработали высокоэффективную технологию превращения метана в метанол. Главное ее преимущество состоит в том, что химическая реакция происходит при комнатной температуре, а значит, она не требует больших энергетических затрат.

По мнению экспертов, новая технология открывает еще одну возможность создавать и использовать экологически чистое топливо, сжигание которого не приводит к выбросам вредных для организма человека веществ (они присутствуют в дыме от нефтепродуктов, например).

Метан – очень распространенный в природе газ, образующийся во время гниения, а также имеющийся в недрах. До сих пор проблемой был сбор этого газа, хранение и транспортировка. Но с превращением газа в метанол она решается.



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