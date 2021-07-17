Ани Лорак высказалась об отношениях с мужчинами: “Никому ничего не должна”

Популярная певица Ани Лорак недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась интересными подробностями своей личной жизни. В частности, знаменитость отдельно остановилась на темах представляемого ей идеала мужчины и отношений с противоположным полом.

Как призналась красавица, в юные годы у неё, как и у большинства сверстниц, существовал некий “идеал” мужчины, согласно которому избранник должен был обладать определенным набором, в первую очередь, физиологических характеристик. Однако с возрастом она поняла, что для спутника жизни определяющую роль играет именно богатый внутренний мир, и, таким образом, вполне нормально полюбить и “маленького толстенького и лысенького мужчину”, обладающего вышеуказанным “внутренним богатством”. Кроме того, определяющим качеством для мужчины, по мнению Ани Лорак, является ум – качество, которое певица считает “сексуальным”.

Изображение взято с: [email protected]

Впрочем, в своей оценке перспектив не оправдавших себя отношений между партнерами поп-звезда выразила вполне однозначную позицию: “Ты никому ничего не должна, не надо терпеть. Если не сложились отношения, выстраиваются новые, а если у вас есть дети, вы должны понять, что главный критерий для счастья детей – это когда их мама счастлива”.

Изображение взято с: [email protected]

Примечательно, что для женщин, в свою очередь, Ани Лорак считает очень важным фактором внешнюю привлекательность. Именно поэтому красотка призвала своих поклонниц уделить максимальное внимание контролю над своим питанием и занятиям спортом. При этом она упомянула, что сама не придерживается определенных диет, но в вопросе употребления “вкусностей” всегда соблюдает чувство меры. В свою очередь, исполнительница пропагандирует любую физическую активность, будь то бег, прогулка или даже простой подъем ног после пробуждения в кровати. “А еще, если вы хотите заниматься спортом и чувствовать себя отлично, нужно купить красивый спортивный костюм. Я поступила именно так. Для девочек очень важно, как они выглядят”, – подытожила звезда сцены.

Источник: 7days.ru