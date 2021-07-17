 

Зудиной пришлось уговаривать Табакова на рождение дочери

17.07.2021, 15:06, Разное
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Актриса Марина Зудина вспомнила, как ей пришлось уговаривать Олега Табакова на рождение еще одного ребенка. Появление на свет дочери Марии – инициатива супруги ныне покойного режиссера.
До сих пор Марина Зудина не пришла в себя после смерти Олега Табакова. Актера и режиссера не стало три года назад, он долгое время страдал онкологией. Рядом со звездной матерью находятся сын и дочь, ради которых Зудина готова двигаться дальше. 55-летняя актриса недавно призналась, что могла не родить во второй раз.

Зудина настояла на том, что на свет в браке с Табаковым должен появиться еще один ребенок. Она смогла переубедить режиссера в том, что еще не поздно. Актер сомневался из-за своего немаленького возраста. Он переживал, насколько долго сможет пробыть вместе с дочерью. Зудина считает, что наследница Мария однозначно продлила жизнь Табакову.

Дочь очень любила отца, многому у него научилась. Она переняла его необыкновенную силу и чувство юмора. Когда Зудина узнала о смерти Табакова, то сразу же поспешила вернуться домой, чтобы лично поделиться с детьми этой печальной новостью. Оказалось, что наследникам режиссера уже обо всем рассказали. 12-летняя дочь попросила няню ничего не говорить маме.

Между актрисой и наследницей присутствует тесная связь, которая становится крепче с годами. Зудина считает, что Мария Табакова обладает мощной жизненной энергией. Именно она и сын Павел являются поддержкой для родительницы. Оба ребенка – сильные личности, осознающие, что быть детьми Олега Табакова – большая ответственность.

Источник: www.starhit.ru



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