 

IPhone 13 не получит сканер отпечатков пальцев

17.07.2021, 15:06, Разное
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На просторах Сети появилась информация о том, что iPhone 13 не получит стандартный сканер отпечатков пальцев. В серии новых смартфонов от компании Apple будет использоваться только один метод для распознавания биометрических данных, в этом случае речь идет о Face ID.
В начале 2021 года ходили слухи, что iPhone 13 обзаведется дактилоскопическим сенсором. Источники сообщали, что устройство сможет похвастаться двойной аутентификацией. Купертиновцы действительно зарегистрировали множество патентов, связанных с данными функциями. Однако новые инсайдерские сведения говорят о том, что идея со сканером отпечатка пальцев так и не будет реализована на практике.

Отмечается, что станет применяться только один биометрический метод. Компания Apple провела тестирование встроенного датчика под дисплеем, но в этом году подобная опция не появится.

Из-за пандемии COVID-19 владельцы iPhone 12 начали критиковать создателей устройства за единственный способ проверки. Если человек находится в защитной маске, функция распознавания лица не работала. Позже американская корпорация разработала новую опцию, позволяющую быстро разблокировать девайс, но для этого нужны часы Apple Watch.

Источник: www.ixbt.com



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