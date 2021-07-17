Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

Сергей Собянин предложил правозащитнице, руководителю АНО “Центр защиты прав москвичей” Светлане Разворотневой должность советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ. Градоначальник сделал такое заявление во время встречи в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии “Единая Россия”.

Собянин отметил, что Разворотнева профессионально и активно занимается темой ЖКХ. “Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению”, – сказал мэр столицы.

Разворотнева согласилась стать советником, а также поблагодарила Собянина за оказанное доверие.

“Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям”, – сказала правозащитница.

Руководитель АНО “Центр защиты прав москвичей” во время встречи также рассказала, что одним из основных направлений в настоящий момент является общественный контроль в сфере ЖКХ и работа с собственниками жилья. Разворотнева предложила обучать собственников основам капитального ремонта и давать материальное вознаграждение председателям советов домов за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями.

“От активного участия в капремонте собственников квартир во многом зависят его результаты. Мало кто из собственников знает, на что они имеют право, и как правильно действовать в такой ситуации”, – считает правозащитница.

Светлана Разворотнева также отметила, что развитие сферы ЖКХ в Москве находится на высоком уровне, но как советник мэра она готова разработать серию комплексных предложений по дальнейшему улучшению этой отрасли.