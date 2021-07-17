Надежды не оправдались: пресс-секретарь Зеленского разочаровался в Байдене и Меркель

С таким заявлением выступил пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров. Он отметил, что, в частности, руководство Украины этот вопрос

интересует на фоне строительства газопровода “Северный поток – 2”.

Никифоров подчеркнул: в результате переговоров Меркель и Байдена украинцы не услышали “самого интересного”. По его мнению, США и Германия недостаточно ясно обозначили свою позицию, касательно поддержки Украины на фоне строительства газопровода.

При этом он выразил благодарность немецкому канцлеру и американскому президенту за их поддержку украинского суверенитета, однако отметил, что Киев хотел бы услышать, как именно Берлин и Вашингтон намерены это обеспечивать. По словам пресс-секретаря, это та конкретика, которой требует украинский лидер Владимир Зеленский.

Также Никифоров озвучил надежды своего президента: Зеленский искренне надеется, что США и Германия, которые являются “самой мощной страной мира и самой мощной страной Европы” останутся верны своим обязательствам.

12 июля Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. На Украине итоги их переговоров оценили крайне негативно, а многие эксперты и вовсе говорили об отсутствии каких-либо результатов. При этом всю вину за безрезультативность встречи украинская общественность возложила на своего президента.