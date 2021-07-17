 

Белый дом назвал правдоподобной версию утечки коронавируса из лаборатории

17.07.2021, 14:54, Новости дня
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Высшие должностные лица из администрации президента США Джо Байдена придерживаются мнения, что версия утечки COVID-19 из лаборатории так же правдоподобна, как и теория о его природном происхождении, информирует телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, разведка США придерживается версии природного происхождения вируса, но ряд высших должностных лиц в администрации, в том числе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, считают, что теория лабораторного происхождения так же правдоподобна. В ЦРУ, например, теорию об утечке COVID-19 из лаборатории сейчас воспринимают более серьезно, чем раньше, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в памятках, направленных аппаратом директора нацразведки в разведслужбы США, сотрудникам поручили изучить такие темы, как случаи обнаружения вируса у диких или домашних животных и спектр действий КНР в сфере биологических исследований.

По мнению источников, в отчете, который получит Байден по окончании 90-дневного срока, скорее всего, не будет представлен окончательный вывод. Ожидается, что отчет будет содержать обе теории и списки их достоинств и недостатков.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке COVID из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии».

Президент США Дональд Трамп призвал выставить Китаю счет на 10 трлн долларов за распространение коронавируса. В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.

В мае США обвинили Китай в недостаточном сотрудничестве с международными экспертами при расследовании обстоятельств появления нового коронавируса. В Белом доме подчеркнули, что Китай должен предоставить более полный доступ к лаборатории в Ухане. Президент США Джо Байден поручил американской разведке удвоить усилия по сбору данных о происхождении COVID-19 и подготовить через 90 дней новый отчет по этой теме. В Китае осудили попытки Вашингтона обвинить Пекин в «лабораторной утечке» коронавируса.



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