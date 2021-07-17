Дождалась! – Личное мнение

После дружеского пикника с женщинами, похожими одновременно на Собчак и сестёр Агибаловых из Дома 2, многим стало совсем очевидно, что отношения Павла Прилучного с высохшей (от нервов, как я предполагаю) мадам Карпович заваливаются в штопор.

Мирослава сохнет. Павлик полнеет. Она — дома с его детьми. Он — на шашлыках с девушками, которые считают его свободным.



Помнишь, Пашка, как нам было хорошо? Фото: Соцсети

И что бы думали? Кто в этой ситуации оживился? Ну, конечно же, святая мученица Агата тут же дала интервью.

Я аж заплакала — нет, не от счастья. От смеха.

Посмейтесь и вы:

«Прошел год — вы всех забыли, всех отпустили, живете счастливо. Я не такая. Я еще, может, лет пять буду страдать, пока у меня душа полностью не излечится, сердце полностью не излечится, и от этого никуда не убежать. Это я. Я такой человек. Может, я однолюб и буду до конца дней своих сидеть…»

Слышишь, Павлик? Агатка готова тебя принять взад, потому что она — однолюб!

Вот так преданность. Никак женщина не излечится. Что там у вас с Карпович? Ах, не сложилось? Тогда я жду тебя.

И буду ждать, пока ты там не нагуляешься. Хоть до конца жизни. Я не такая, чтобы через год забыть и полностью излечиться.

Посмеявшись над этой куриной хитростью и готовностью всё простить, я вдруг подумала: а знаешь, Пашка? Вернись к Агатке — будет вам хорошо.

Это в прошлый раз нужно было скрываться. Делать вид, что ты на съёмках, а не на съёме. А теперь же всё предельно вам друг про друга ясно: ты — шашлычник, а она — преданно ждёт тебя дома.

И не надо будет врать, что помадой воротник рубашки испачкали по сценарию фильма, который не вышел. Что вернулся под утро ты после сцены погони, а не постельной сцены.

Агата год сидела на низком старте. Преданно ждала, пока муженёк нагуляется. Дождалась и пошла в атаку.

Что пожелаете Агате?

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