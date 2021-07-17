В Киеве запретили купаться на всех пляжах города

“С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах столицы вывешиваются красные флаги. Следует отметить, что соответствующий статус устанавливается с профилактической целью”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что “из-за длительной жары на водоемах столицы происходит “цветение” воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества”.

“Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается”, – пояснили в КП “Плесо”.

В связи с этим “с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней”, всем 14 официальным пляжам Киева присвоено временный статус “Не купаться”.

В то же время территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу, подчеркнули в коммунальном предприятии.

Контекст:

Согласно данным сайта КП “Плесо”, в Киеве официально действуют пляжи: “Венеція”, “Молодіжний”, “Дитячий”, “Передмістна-Слобідка”, “Золотий”, “Веселка”, “Центральний”, “Тельбін”, “Райдуга”, “Вербне”, “Пуща-Водиця”, “Чорторий”, “Троєщина”, “Галерний”.

—