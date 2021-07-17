На территории ОАЭ обнаружен клад времен Александра Македонского

Во время археологических раскопок в районе города Млейха (ОАЭ) ученые обнаружили бесценный клад – монеты, отчеканенные в эпоху Александра Македонского.

Из-под земли извлекли глиняный сосуд. Несмотря на свои относительно небольшие размеры он весил примерно 9 кг. Еще до вскрытия сосуда было понятно, что в нем хранятся какие-то ценности.

Когда же его открыли в лабораторных условиях, то извлекли из сосуда более четырех сотен серебряных монет. Дальнейшие исследования показали, что все они были отчеканены примерно в третьем веке до нашей эры, а это – эпоха Александра Македонского. Впрочем, дальнейшие раскопки на том же участке позволили найти еще более древние артефакты. Речь идет о вещах, которыми люди пользовались примерно десять тысяч лет назад.