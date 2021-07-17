Создан неорганический материал с самой низкой теплопроводностью

Исследования в области молекулярной физики позволили создать искусственный материал с самой низкой в мире теплопроводностью. Для этого ученые проводили сначала компьютерные моделирования, пытаясь найти оптимальное совмещение различных типов кристаллических решеток.

В результате был создан материал, который лучше всего подходит на роль теплового изолятора. Ученые напоминают, что даже самые современные устройства до 70% энергии тратят на то, чтобы «нагревать атмосферу». Кроме того, хорошая теплоизоляция очень нужна при строительстве зданий, которые необходимо отапливать зимой и охлаждать летом.

Теплопроводность нового прочного материала в тысячу раз меньше, чем у стали и в сто раз меньше, чем у современного кирпича. Только воздух по своим теплоизоляционным качествам превосходит его вдвое.