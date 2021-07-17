Ученые обнаружили уникальное древнейшее произведение искусства неандертальцев

Немецкие ученые-археологи провели исследование, в ходе которого смогли обнаружить артефакт, ставший образцом древнейшего на данный момент творения, демонстрирующий неандертальское абстрактное изобразительное искусство. Таковым стала статуэтка из кости оленя, изготовленная, предположительно, 51 тысячу лет назад.

До настоящего момента научный мир полагал, что образцы абстрактного изобразительного искусства, а также религия и разные понятия, определяющие потусторонний мир, появились сравнительно не так давно – уже в период, когда дальние предки современного человека освоили оседлый образ жизни. Однако немецкие археологи опровергли данное устоявшееся представление. В процессе раскопок в пещере Айхорнхел (Саксония) они обнаружили резную статуэтку, материалом для которой послужила фаланга большерогого оленя, являющегося очень редким животным для северных германских территорий в эпоху среднего палеолита. В результате проведения анализа находка была датирована периодом, уходящим в глубь веков на полсотни тысяч лет, а тот факт, что возле неё находились лопатки оленя и череп пещерного медведя, по мнению исследователей, указывает на принадлежность артефакта к ритуальному процессу.

“Эта кость оленя покрыта сложным геометрическим узором, состоящим из двух наборов параллельных линий. Наша находка является свидетельством того, что неандертальцы обладали зачатками абстрактного мышления и умели создавать произведения искусства, имеющие символическое значение, задолго до прихода кроманьонцев в Центральную Европу”, – отметили авторы научной работы. Материалы исследования были опубликованы в Nature Ecology and Evolution.

Источник: poisknews.ru