Ученые: Нарушение свертываемости крови может приводить к психозу

Королевская коллегия хирургов Ирландии выдвинула теорию о том, что нарушение свёртываемости крови может привести к развитию психоза. В частности, белки в крови могут стать хорошими биомаркерами при диагностировании заболевания.

Доктор и первый соавтор исследования Мелани Фекинг рассказала, что в ходе изучения белка в крови пациентов с психозом им удалось обнаружить закономерность. Вещества, которые представляют часть иммунной системы человека, и белки, ответственные за свёртываемость крови, играют ключевую роль в развитии заболевания. Ситуация остаётся стабильной, когда они взаимодействуют друг с другом, но как только начинается конфликт, то разительно повышается риск болезни. Данный процесс пока остаётся неясным, но эксперты уже сейчас говорят о важности принимать во внимание новые данные при обследовании пациентов с высоким риском развития психоза.

В будущем, уверены специалисты, их данные позволят разработать действенную методику лечения заболевания. Она будет основана на взаимодействии иммунитета человека и белков в его крови, тем самым снижая негативное влияние на организм.

Источник: www.medikforum.ru