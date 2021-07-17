 

Полина Гагарина впечатлила поклонников весьма откровенным видео

17.07.2021, 14:12, Разное
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Популярная певица Полина Гагарина разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеоролик, впечатляющий своей откровенностью. В частности, ракурс съемки позволяет зрителю лицезреть части тела красотки, находящиеся у неё под юбкой.
Стоит отметить, что, по мнению многих фолловеров, после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым микроблог исполнительницы стал все больше содержать фото и видеоматериалов, в которых она не стесняется демонстрировать подписчикам весь спектр красот своего стройного подтянутого тела. Не стала исключением и свежая публикация в Stories: в частности, Полина Гагарина показала зажигательный танец, в котором производила круговые движения с улыбкой на лице. Примечательно, что оператором ролика стала сама хозяйка аккаунта – положив свой гаджет на траву, свои кружения красавица производила над ним. В результате, несмотря на весьма скромный фасон белого кружевного платья, закрывающего бюст и имеющей длинный подол юбки, в кадр попали “прелести” нижней части тела певицы.

Изображение взято с: [email protected]
Впрочем, несмотря на смелость стиля съемки, видеоролик получился абсолютно лишенным даже тени вульгарности. Дело в том, что под верхним легким подолом юбки у поп-звезды находился подъюбник, сшитый из плотной ткани – таким образом, увидеть можно было лишь стройные бедра Гагариной, а “пикантные” части её тела не попали в поле зрения поклонников.

Источник: www.instagram.com



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