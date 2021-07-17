Аналитик Петров рассказал о непрофессионализме Зеленского

“Быть, действительно, президентом, политиком и хотеть казаться им – это не одно и то же” – так красноречиво описал президента Незалежной Владимира Зеленского ветеран войны на Донбассе, украинский военный эксперт Алексей Петров. Он оценил политику главы государства на своем ютуб-канале и заявил о непрофессионализме Зеленского.

Аналитик напомнил о “провальном” визите украинского лидера в Берлин. Напомним, Зеленскому не удалось договориться с канцлером Германии о введении санкций против газопровода “Северный аоток-2”. Вместо этого, как отмечают большинство киевских политологов, немецкий лидер принудила главу Незалежной исполнять Минские соглашения. Петров задал зрителям риторический вопрос, что они вообще ожидали от Зеленского.

“Чем дальше от дня выборов 2019 года, тем больше и явнее проявляется непрофессионализм как самого Владимира Зеленского, так и его команды. Они классные шоу-мены, продюсеры, актеры, но как политики топ-уровня, как международники, как державники – полнейший нуль”, – заявил Петров.

Эксперт также коснулся резонансной темы отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Аналитик уверен, что глава МВД сложил полномочия по принуждению.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что Алексей Петров, комментируя скандал в Генпрокуратуре Незалежной, предположил, что президент Владимир Зеленский “сливает” Украину.