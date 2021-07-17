Спасатели вылетели к месту столкновения грузовых поездов в Приамурье

К месту столкновения грузовых поездов на севере Приамурья вылетели спасатели из города Зея, информирует Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

«Группа спасателей из Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности вылетела на вертолете Ми-8 Амурской авиабазы с аэродрома города Зея на место происшествия в район железнодорожной ветки Улак-Эльга, где столкнулись два грузовых поезда», – приводит сообщение Амурского центра ГЗ и ПБ РИА «Новости».

Сообщается, что спасатели оснащены необходимым оборудованием, позволяющим работать на таких происшествиях: двумя комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента, дискорезами, бензопилами и ручным инструментом.

«Однако из-за сложных метеоусловий (сильная задымленность), вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека и еще несколько пострадали», – уточняет центр.

Напомним, в Приамурье столкнулись грузовые поезда, два человека из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли, возбуждено уголовное дело.