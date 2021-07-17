Асад принес присягу в качестве президента Сирии

Президент Сирии Башар Асад принес присягу в Дамаске в качестве главы государства на четвертый семилетний срок.

Торжественная церемония инаугурации состоялась в субботу во дворце Каср аш-Шааб на горе Касьюн, передает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

В зале дворца присутствовали члены Народного совета (парламента) арабской республики, члены правительства, представители военной элиты, лидеры религиозных конфессий, культурные и общественные деятели.

Асад зачитал текст присяги согласно седьмому параграфу принятой в 2012 году конституции, положив при этом правую руку на Коран.

«Клянусь всемогущим Господом, что буду уважать конституцию страны, ее законы и республиканский строй, блюсти интересы народа и уважать его свободы. Клянусь охранять суверенитет родины, ее независимость, свободу и защищать ее территориальную целостность. Буду добиваться социальной справедливости и единства арабской нации», – сказал президент.

Он поблагодарил сирийский народ за стойкость и мужество в преодолении трудностей, связанных с непрекращающимся уже десять лет военным конфликтом на территории страны.

«Я приветствую народ, защитивший родину ценой своей крови. Я приветствую тех, кто сохранил верность в своих душах и сердцах, кто несет историческую ответственность и кто олицетворяет собой принадлежность к самым высоким идеалам и единству родины», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось о возможной провокации в день инаугурации президента Сирии.

Напомним, Асад одержал победу на выборах президента САР. 26 мая, в день голосования, открылись более 12 тыс. избирательных участков.

Наблюдатели от Общественной палаты России отметили демократический характер этих выборов и конкуренцию среди кандидатов.

При этом за день до начала голосования в Сирии США, Великобритания, Германия, Франция и Италия выступили с совместным заявлением, в котором призвали международное сообщество не признавать выборы в республике.