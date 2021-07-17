Мнение: Ловушка большой мечты

Очередные картофельные чипсы выкатили классическую рекламу. Крепкий смуглокожий парень играет в футбол в трущобах, вокруг всего этого поедание чипсов. Общая идея рекламы — футбол стал дорожкой наверх для многих бедных ребят из гетто, давайте порадуемся за них и похрустим чипсами.

Действительно, общеизвестно, что для тех же американских негров примером являются рэперы и баскетболисты. Не потому, что негры как-то особенно любят рэп и баскетбол, а потому что многие негры пришли к успеху на этих поприщах, стали богатыми и знаменитыми. Казалось бы, нет ничего плохого в том, что условный Тайрон из Питтсбурга, сын безработного и внук безработного, спит в обнимку с баскетбольным мячом, мечтая выступить в один прекрасный день за «Детройт Пистонс» или «Бостон Селтикс».

Ребята из гетто не сильны в планировании. Иначе они бы понимали, что спорт и эстрада — очень плохой способ улучшить свою жизнь. Вместо того, чтобы бить по мячу с утра до вечера, юный негр может устроиться на автомойку, работать там с тем же воодушевлением, и тратить всю зарплату на лотерейные билеты. Шансов выиграть у него будет примерно столько же.

Собственно, сама тяга к баскетболу является частью культурной проблемы, которая делает обитателей гетто бедными. Они не хотят долго и скучно работать, получая скромные предсказуемые результаты — они хотят ухватить удачу за хвост, чтобы все вокруг ахнули при виде их дорогих машин и роскошных особняков. Это менталитет дикаря, не способного планировать на длительное время вперёд.

Производителям чипсов и кроссовок нужны продажи, так что они раз за разом снимают в своей рекламе «золушек»: выходцев с низов, которые ракетой взлетели наверх. Вместе с тем по-настоящему быстрый и надёжный путь из гетто выглядит совершенно иначе. Надо заняться чем-нибудь непрестижным и потому хорошо оплачиваемым, — вождением ассенизаторской машины, к примеру, — а дальше накопить денег и переехать в нормальный район. Потом можно будет получить хорошую специальность, — допустим, сантехника, — и прочно обосноваться в среднем классе.

Общественное сознание разделяет это заблуждение люмпенизированных слоёв. Принято считать, будто целиться надо непременно в самую большую мечту, ибо только так можно чего-нибудь добиться. В реальности дела обстоят наоборот. Нужно выбирать: или погоня за сияющим главным призом, вызывающим всеобщую зависть, или нормальная жизнь. Здравомыслящий паренёк из гетто, желающий изменить свою жизнь, примет решение держаться подальше как от наркотиков, так и от баскетбольных мячей. Вопрос только в том, кто же объяснит ему устройство этого мира, если даже на государственном уровне профессиональный спорт позиционируется не как статусное развлечение для выходцев из состоятельных семей, а как социальный лифт для тех, кто готов напряжённо работать ради карьеры.