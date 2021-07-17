Лишь виновникам раздора страшны литовские заборы?

Белорусским оппозиционерам не понравилось решение Литвы по поводу нелегальной миграции. А какому трусишке пришлось бы по душе, если бы ему вдруг перекрыли такую удобную лазейку на «свободу»? Вот и раскритиковали «борцы» против тирании желание литовских властей преградить им путь к побегу. Как? Да очень просто: установив на границе с Белоруссией «стену».

Дескать, тамошняя оппозиция, то бишь 1700 нелегальных мигрантов, в этом году всеми правдами и неправдами уже проникла в Литву, свыше чем в 20 раз превысив прошлогоднее число сбежавших. А потому на литовско-белорусской границе уже поставили первые полкилометра забора из колючей проволоки.

Как сообщает 15min.lt, оппозиционеры Белоруссии полагают, что стена высотой три метра способна перекрыть им въезд в Литву. Ольга Зазулинская, представляющая благотворительный фонд «Страна для жизни», считает, что тем самым создается препятствие противникам Лукашенко:

«Он не умеет бороться с хорошими литовцами, которые помогают белорусам. Он хочет своими руками построить стену, денег на это в Беларуси нет. Если литовцы соединятся и построят границу, в первую очередь вы поможете самому Лукашенко».

А Андрей Шаренда заявляет от имени движения «Европейская Беларусь», что возведение стены уменьшит нагрузку одних пограничников и усилит других, поскольку нелегальная миграция явно организованная:

«Пограничная служба Литвы несет огромную нагрузку. Трагедия для мигрантов, которые случаются даже с маленькими детьми. Я обращаюсь к литовскому обществу, знаю, что его мнения расходятся, поймите, мигранты – это жертвы».

К тому же, Сейм срочно внес изменения в законодательство, регламентирующие правовое положение иностранцев. Именно это дало тамошним правоохранительным органам возможность производить задержание мигрантов на срок до полугода и ограничило их свободное перемещение по территории Литовской республики при введении режима чрезвычайного положения.

Те же мигранты, которые размещены в транзитных зонах и лагерях-поселениях, а также находятся в пунктах пограничного контроля, до подтверждения их статуса не считаются находящимися на литовской территории. А потому они покидать место своего пребывания не имеют права.

Однако белорусские оппозиционеры, собирающиеся мигрировать в соседнюю страну, отнюдь не впечатлились мотками колючки. Потенциальные перебежчики лишь посмеялись над возведением нового литовского забора, отметив, что их учили в Африке перепрыгивать через такие, причем даже без разбега.

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