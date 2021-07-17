 

Школьница из Самары организовала сбор льда для отправки в Антарктиду

17.07.2021, 13:31, Разное
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Вдохновленная деятельностью шведской экоактивистки Греты Тунберг шестнадцатилетняя школьница из Самары Елизавета Шаинская организовала сбор льда для отправки в Антарктиду с целью противостояния таянию ледников.

«Над человечеством нависла огромная угроза, наша планета бьется в предсмертной лихорадке. По моим данным, через 10 лет на Земле не останется ни капли влаги! Я не собираюсь сидеть сложа руки когда мое будущее и будущее моих детей в опасности. За последние 50 лет объем ледников сократился почти вдвое и такое ощущение, что всем плевать на это, кроме отважной Греты! В то время как в Антарктиде, Гренландии и на Северном полюсе в катастрофических масштабах лед тает, люди по всему миру позволяют себе пить коктейли со льдом, строить ледяные скульптуры и замки, заливать целые катки льдом! По моим подсчётам, если каждый житель Земли пожертвует всего один кубик льда мы сможем возместить объёмы ледников полностью», – прокомментировала Елизавета Шаинская.

Хотя проект организован недавно, сторонников у инициативы уже много. Шаинская заставила задуматься многих людей о проблеме глобального потепления. В данный момент идет сбор льда с населения. Складируется замороженная вода в штольнях Сокольих гор (естественный «холодильник» вместимостью более 20000 тонн созданный в 30-е годы). Также в планах организации разработка технологии извлечения замёрзшего слоя озер и рек в зимний период для немедленной отправки в Антарктиду.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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