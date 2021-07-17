 

“Зачем трусы тянуть до пупка?”, “Пышка”. В сети обсуждают новое пляжное фото Каменских

17.07.2021, 13:22, Новости дня
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“Морские приключения”, – подписала фото певица.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Пышка”, – написал timoha200829.

“Муана”, – сравнила Каменских с героиней одноименного мультфильма Disney пользовательница mamatova.sarvinoz.

“А зачем трусы всегда тянуть до пупка?” – спрашивает meatanik.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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