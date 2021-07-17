 

В Литву из Беларуси пытались проникнуть более 2 тыс. нелегальных мигрантов с начала года

17.07.2021, 13:22, Новости дня
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“16 июля пограничники задержали 121-го мигранта из Беларуси, незаконно пересекшего границу. Всего с начала года на границе с Беларусью были задержаны 2023 нелегальных мигранта, – говорится в сообщении. – Этот показатель в 25 раз выше, чем был за весь 2020-й год”.

Отмечается, что большинство нелегальных мигрантов составляют граждане Ирака – 1 045, 198 – из Конго, 121 – Камеруна, 78 – Гвинеи, 74 – Ирана. Литовские пограничники задержали также 67 россиян, которые нелегально пытались въехать в страну из Беларуси.

“Большая часть задержанных стремится попасть в страны Западной Европы через Литву”, – подчеркнули в Службе охраны.

Контекст:

В начале июля сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы просили ввести режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва мигрантов. 

На фоне резкого увеличения притока мигрантов власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва также разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны заявили, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

Власти Литвы на фоне растущей миграции планируют построить палаточный лагерь на 350 человек для мигрантов и беженцев в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву пограничные патрули, переводчиков и вертолеты, отмечал 10 июля президент страны Гитанас Науседа.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявлял 12 июля глава МИД страны Габриэлиус Ландсбергис. По его словам, “использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair”.

26 мая, комментируя реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, Лукашенко заявлял: “Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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