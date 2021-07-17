 

Вирусолог Аграновский усомнился в эффективности “суперантитела” против коронавирусов

17.07.2021, 13:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский ученый-вирусолог Алексей Аграовский недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором высказал свои соображения по поводу найденного американскими коллегами “суперантитела” против коронавирусов. По мнению медика, открытие пока представляет лишь теоретическую важность.
Отправной точкой комментария доктора биологических наук и профессора Московского государственного университета стало недавнее сообщение американских ученых, представляющих Центр исследования рака (Сиэтл), о том, что они открыли “суперантитело”, которое способно вести эффективную борьбу не только с широким спектром штаммов SARS-CoV-2, но и большим множеством близкородственных коронавирусов. Со своей стороны Алексей Аграновский отметил, что обучить человеческий организм самостоятельной выработке указанного антитела не представляется возможным, а вероятный процесс доставки компонента в клеточную структуру человека пока тоже неясен. По его мнению, внутривенные инъекции теоретически могут быть применимы в этом смысле для использования в особо тяжелых случаях COVID-19, либо образования нейтрализующих антител можно будет добиться вакцинацией. Однако достижение выработки такого “суперантитела” самим организмом – лишь утопия. “Эта статья важна с точки зрения иммунологии COVID-19, но практические перспективы туманны. Не надо думать, что найдена волшебная таблетка. Это не так. Возможно, это маленькая сенсация в науке, но не в жизни”, – резюмировал Аграновский.

Позицию российского вирусолога поддержал ряд его отечественных коллег. К примеру, инфекционист Николай Малышев упомянул, что обнаружение антитела еще не означает факта создания на базе него эффективной лекарственной формулы. Директор центра Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, со своей стороны, отметили, что открытие не стало в научном смысле сенсационным, поскольку подобные нюансы уже имеют место в терапии. Последняя, к слову, добавила, что “моноклональные антитела не являются чем-то невиданным”.

Источник: www.rbc.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / В “сталинках” и “хрущевках” на западе и северо-западе Москвы пройдет капремонт

24.08 / Мнение: Разбежались как крысы

11.07 / Лишний партбилетик

06.07 / Шпилька-каблучок: какая обувь «убивает» наши ноги

13.04 / Доктор Малышева и поэтесса Рубальская тайно переболели COVID-19

08.07 / Уволенный из Росстата демограф – о том, какой статистике верить

25.11 / Мамочка, которую поим мы – Личное мнение

17.08 / Мнение: Помощь в обмен на подчинение

04.07 / Нехватка витамина D приводит к развитию болезней сердца

14.01 / «ИГИЛ тоже считает, что занимается просвещением»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика