Вирусолог Аграновский усомнился в эффективности “суперантитела” против коронавирусов

Российский ученый-вирусолог Алексей Аграовский недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором высказал свои соображения по поводу найденного американскими коллегами “суперантитела” против коронавирусов. По мнению медика, открытие пока представляет лишь теоретическую важность.

Отправной точкой комментария доктора биологических наук и профессора Московского государственного университета стало недавнее сообщение американских ученых, представляющих Центр исследования рака (Сиэтл), о том, что они открыли “суперантитело”, которое способно вести эффективную борьбу не только с широким спектром штаммов SARS-CoV-2, но и большим множеством близкородственных коронавирусов. Со своей стороны Алексей Аграновский отметил, что обучить человеческий организм самостоятельной выработке указанного антитела не представляется возможным, а вероятный процесс доставки компонента в клеточную структуру человека пока тоже неясен. По его мнению, внутривенные инъекции теоретически могут быть применимы в этом смысле для использования в особо тяжелых случаях COVID-19, либо образования нейтрализующих антител можно будет добиться вакцинацией. Однако достижение выработки такого “суперантитела” самим организмом – лишь утопия. “Эта статья важна с точки зрения иммунологии COVID-19, но практические перспективы туманны. Не надо думать, что найдена волшебная таблетка. Это не так. Возможно, это маленькая сенсация в науке, но не в жизни”, – резюмировал Аграновский.

Позицию российского вирусолога поддержал ряд его отечественных коллег. К примеру, инфекционист Николай Малышев упомянул, что обнаружение антитела еще не означает факта создания на базе него эффективной лекарственной формулы. Директор центра Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, со своей стороны, отметили, что открытие не стало в научном смысле сенсационным, поскольку подобные нюансы уже имеют место в терапии. Последняя, к слову, добавила, что “моноклональные антитела не являются чем-то невиданным”.

Источник: www.rbc.ru