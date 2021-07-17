Эксперты рассказали о способах защитить деньги при оплате со смартфона

Эксперты в области информационной безопасности рассказали о простых способах защитить собственные деньги при оплате со смартфона. Для этого достаточно просто быть предельно внимательным и не сообщать никому информацию о пароле.

С ростом популярности бесконтактных платежей на основе технологии NFC, многие граждане в РФ скептически относятся к уровню безопасности такой процедуры. Чаще всего они не доверяют системе и беспокоятся, что злоумышленник со специализированным оборудованием сможет списать деньги со счёта просто поднеся устройство к смартфону. Генеральный директор компании CloudPayments Дмитрий Спиродонов объяснил, что подобный исход невозможен в современном мире. Все терминалы для считывания зашифрованной информации с телефона пользователя имеют крупные габариты и находятся под строгим наблюдением банков страны. Таким образом, не заметить человека с таким устройством просто невозможно и даже если ему удастся его раздобыть, функционировать такой терминал просто не будет. Это касается и вероятности, что кто-то может подсмотреть в экран телефона во время проведения операции. В этом случае тоже нет никакой опасности, так как на экране не высвечивается конфиденциальная информация, которая позволит злоумышленнику снять средства со счёта.

Помимо этого есть ряд нарушений, когда человек действительно может потерять заработанные средства. В первую очередь это происходит из-за невнимательности самого владельца. Заблокированный телефон бесполезен для преступника, так как он не сможет воспользоваться бесконтактной оплатой, но если цифровой пароль хранится прямо в чехле устройства, то в этом случае злоумышленник сможет получить доступ к смартфону с последующим выводом всех средств. Также не стоит игнорировать утерю телефона. Даже заблокированное через приложение устройство всё ещё представляет опасность для личных данных и лучше всего обратиться в банк, где имеются виртуальные или физические карты, привязанные к смартфону. При обращении нужно попросить отвязать их и всю личную информацию. Это же необходимо сделать в случае замены телефона на другую модель. При соблюдении этих простых правил злоумышленникам не удастся заполучить средства даже при наличии разблокированного устройства.

Источник: ria.ru