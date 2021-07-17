Акушер-гинеколог объяснил правила вакцинации от COVID-19 при менструации

Акушер-гинеколог Владимир Шапкайц разъяснил правила вакцинации женщин при менструации, а также рассказал, могут ли женщины вакцинироваться в период, когда у них начинается менструация.

Из-за пандемии коронавируса многие страны развернули масштабную кампанию по вакцинации. Однако профилактике COVID-19 часто мешает малая проинформированность населения о правилах, необходимых для поставки укола. Так, многие женщины опасаются обращаться за инъекцией в медцентры во время менструаций. Акушер-гинеколог Владимир Шапкайц пояснил о правилах прививки в критические дни.

В первую очередь, следует помнить, что вакцинация является экстренно необходимой мерой. Из-за этого во многом существующие препараты не изучены досконально. Это в ряде случаев приводит к тем, или иным побочным эффектам. Однако качество российских вакцин уже доказано как теоретическими исследованиями, так и в практическом применении. Благодаря этому, Министерство здравоохранения РФ разрешило прививаться не только пожилым, но и беременным, а также особам с хроническими заболеваниями.

Нет в перечне противопоказаний и месячных, поэтому, отмечает доктор Шапкайц, женщины в критические дни могут также, как и в любой другой период, смело идти ставить укол от коронавируса. Главная информация относительно всех противопоказаний к вакцинации размещается, как и в случае с любым другим препаратом, в инструкции к нему. В то же время негативно сказаться во время менструации могут принимаемые лекарства, обладающие эффектом снижения свертываемости крови. В любом случае, вызывающим сомнения, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Источник: nevnov.ru